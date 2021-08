Des poissons retrouvés morts dans le lac Toho

Mort massive de poissons dans le lac Toho jeudi 05 août 2021. Une délégation conduite par le préfet du département du Mono Bienvenu Milohin s’est rendue sur les lieux pour le constat.

Le lac Toho a changé de couleur occasionnant la mort d’une importante quantité de poissons. Selon les informations rapportées par L’Autre Figaro, l’alerte a été donnée par les riverains. Le préfet Bienvenu Milohin, les maires des communes de Lokossa et d’Athiémé et des cadres de la direction départementale de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (DDAEP) du Mono ont effectué le déplacement sur les lieux pour constater les faits.

La DDAEP du Mono Madeleine Lafia Mora ainsi que le préfet Bienvenu Milohin ont interdit aux populations de consommer ces poissons. Les raisons de ce drame halieutique ne sont pas encore connues. Ce phénomène de mort de poissons dans le lac n’est pas à son premier épisode. En mai 2018, les riverains ont assisté à la mort de milliers de poissons du lac.

AAA

5 août 2021 par