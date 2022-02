Des personnalités expriment leur compassion à Vivi l’Internationale

Vivi l’Internationale (à l’état civil Victorine Agbato) une des figures emblématiques de la musique béninoise s’est éteinte dans la nuit du mardi 15 au mercredi 16 février 2022, à Porto-Novo. Depuis l’annonce du décès, d’éminentes personnalités dont le ministre de la culture, Jean-Michel Abimbola, le président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou, l’ancien président Boni Yayi, et l’ambassadeur de France au Bénin, Marc Vizy ont honoré la mémoire de l’artiste.

La disparition de Vivi l’Internationale selon le ministre de la culture, est une perte pour le monde musical de façon générale, et particulièrement pour la jeune génération. Même sentiment chez Louis Vlavonou, président de l’Assemblée nationale.

L’artiste pour ces deux personnalités aura marqué les Béninois par son talent à égayer les cœurs à travers ses chansons.

L’ancien chef d’Etat, Boni Yayi, n’est pas resté en marge des hommages à Vivi l’Internationale. La regrettée pour lui, est une « artiste de classe, et icône de la musique béninoise ».

Durant ses fonctions au sommet de l’Etat, le Bénin a eu le privilège d’accueillir avec ferveur, un certain nombre de chefs d’Etat et de gouvernement, ainsi que de hautes personnalités de l’Afrique et du reste du monde, a rappelé Boni Yayi. « Maman Vivi n’a jamais marchandé sa contribution à rehausser de son talent nos valeurs culturelles et artistiques par ses chansons véhiculant la paix, le pardon, et l’amour. Elle a toujours été au rendez-vous à des moments sensibles, électoraux pour rappeler nos consciences à préserver notre vivre ensemble », a témoigné l’ex chef d’Etat. Sa disparition est une grosse perte pour la nation, a regretté Yayi avant de présenter ses condoléances à la famille de l’illustre disparue, au monde des artistes et au peuple béninois.

Le diplomate français, Marc Vizy, a aussi honoré la mémoire de l’artiste. Vivi l’Internationale selon l’ambassadeur, est « une femme de cœur et de combat pour la paix et le droit des femmes ». « Sa voix a bercé des générations de Béninoises et de Béninois », a confié Marc Vizy exprimant la compassion de la France au Bénin.

F. A. A.

