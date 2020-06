Des orages annoncés au Bénin ce mardi

L’agence nationale de la météorologie annonce de possibles orages sur toute l’étendue du territoire national ce mardi 09 juin 2020.

« De gros amas nuageux porteurs d’eau et d’électricité en provenance du Nigéria aborderont l’ensemble du territoire national et risquent d’occasionner des orages, de fortes activités électriques et des rafales de vent dans les heures à venir. Cette situation concernera tous les départements du pays. Ainsi, l’alerte est Orange partout », notifie l’agence nationale de la météorologie.

Les autorités invitent à la vigilance ce mardi 9 juin 2020. Il est conseillé aux populations de prendre les précautions d’usage pour mettre à l’abri les objets sensibles au vent ; d’éviter de se mettre sous les arbres et aussi d’éviter d’utiliser le téléphone et les appareils électriques.

