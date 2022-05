Des nouvelles sources d’émission de bruit sanctionnées au Bénin

A partir d’une certaine heure, aucun chien ne doit aboyer au-delà du nombre de décibels recommandés. Son propriétaire sera obligé de répondre devant les juridictions compétentes. Il y en est de même des tentes improvisées en salle de fête non insonorisées.

Le ministre du cadre de vie et du développement durable a apporté quelques clarifications sur le nouveau décret pris en Conseil des ministres, mercredi 25 mai 2022, au cours d’une émission spéciale sur la Télévision nationale ce jeudi.



Le gouvernement au cours de la session ordinaire du Conseil des ministres mercredi 25 mai 2022 a adopté un nouveau décret pour réglementer de nouvelles sources d’émission de bruit au Bénin. « Deux décennies après l’entrée en vigueur du décret n° 2001-294 du 8 août 2001 portant réglementation du bruit en République du Bénin, le développement des activités économiques et la problématique d’une meilleure prise en charge de la pollution sonore appellent son actualisation », précise le communiqué final de la réunion des membres du gouvernement.

Le ministre du cadre de vie et du développement durable au cours d’une émission sur la Télévision nationale, ce jeudi, a expliqué les nouvelles sources d’émission de bruit qui seront sanctionnées au Bénin.

Selon le ministre, le propriétaire d’un chien qui aboie au-delà du nombre de décibels recommandés sera interpellé. Il en est de même des tentes improvisées en salles de fête non insonorisées. « Les salles des fêtes en bâche non insonorisées sont interdites », a souligné le ministre du cadre de vie qui précise que l’ouverture des salles de fête de façon générale doit subir une procédure d’autorisation formelle.

« Pour une cérémonie, l’on ne peut émettre un bruit qui gène les voisins », a rappelé José Tonato. A l’en croire, l’installation anarchique de bâches, de salles de fêtes dans les zones résidentielles est désormais règlementée. Les promoteurs de débits de boissons, restaurants dans lesquels le niveau de bruit est susceptible de dépasser le seuil prévu, insonorisent leurs locaux, a-t-il conseillé avant de préciser que l’usage de hauts parleurs à l’extérieur des locaux est interdit.

F. A. A.

