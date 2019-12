Des nouveau-nés à faible poids sauvés grâce au bracelet électronique

Au Bénin où le problème de la mortalité infantile se pose toujours, l’UNICEF Bénin a lancé une expérience dans la ville de Bohicon. Il s’agit des bracelets électroniques pour sauver les nouveau-nés à faible poids.

Avec une population de plus de 11 millions d’habitants, le Bénin fait partie des nombreux pays confronté à la mortalité infantile. D’après les donnés de l’UNICEF, en 2016, 38 000 enfants en dessous de 5 ans sont décédés et 12 000 d’entre eux avaient moins d’un mois. Aussi, il y a-t-il le manque de médecins.

Selon ‘’Le Monde Afrique’’, à Bohicon où environ 15 000 naissances sont enregistrées chaque année, il n’y a pas un seul pédiatre.

Pour réduire drastiquement la mortalité infantile, l’UNICEF Bénin a lancé une initiative qui consiste à porter un petit bracelet de la firme indienne Bempu aux nouveau-nés de faible poids (1,5 et 2,5 kg) pendant quatre semaines. Quand la température des nouveau-nés est en dessous de 36 °C, le bracelet avec une lumière bleue passe à l’orange et émet un son. Lorsque la température est à au moins 36,4 °C le son se coupe.

Selon Dr Saliou Badarou en service à l’UNICEF, rapporté par ‘’Le Monde Afrique’’, « la baisse de la température corporelle est l’une des principales causes de la mortalité des enfants prématurés, à cause d’un déficit de maturité de certains organes ». Il ajoute que « le bracelet est un excellent moyen de réduire la mortalité infantile et il est extrêmement simple à expliquer aux parents ».

D’après la même source, l’utilisation du bracelet expérimentée à Bohicon depuis septembre 2018 a donné des résultats encourageants. Environ 350 enfants ont été équipés dans cette ville. « Lorsqu’un bébé naît en situation de sous-poids, nous lui mettons directement le bracelet et nous apprenons à la mère les gestes à faire, comme la méthode kangourou, qui consiste à mettre le nourrisson peau contre peau avec soi afin de le réchauffer », a expliqué Hermine Adjatan, sage-femme à la maternité de Bohicon.

Depuis 2018, deux décès ont été enregistrés, ce qui a en croire Dr Blaise Guezo-Mevo, médecin à la maternité de Bohicon, est « beaucoup moins qu’avant l’utilisation des bracelets ».

« C’est un dispositif formidable, qui permet de passer la phase critique néonatale, mais ça ne doit pas être une panacée : nous faisons également de la sensibilisation auprès des mères pour promouvoir l’allaitement. Le bracelet n’est qu’un outil parmi d’autres », indique le médecin rapporté par ‘’Le Monde Afrique’’.

D’après Dr Saliou Badarou, l’utilisation du bracelet permet aux nouveau-nés de gagner « en moyenne 669 grammes après quatre semaines ».

Cette expérimentation de l’utilisation de bracelet dans la région de Bohicon a bénéficié de 200 000 dollars (environ 180 000 euros) du Fonds français Muskoka, qui a pour objectif de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile, à travers le renforcement des systèmes de santé dans des pays francophones d’Afrique.

Dr Badarou informe que le nombre de bébés prématurés ou en situation de sous-poids qui naissent chaque année au Bénin est évalué entre 40 000 et 45 000 bébés.

Le bracelet, non réutilisable étant à 18 dollars (9 000 FCFA), les ressources financières manquent pour élargir son utilisation dans les autres régions du Bénin.

Environ 800 000 dollars (400 millions FCFA) par an sont nécessaires selon lui pour sauver la vie des nouveau-nés à faible poids.

Pour diverses raisons plusieurs, enfants naissent prématurément ou avec un faible poids. L’une des premières causes de mortalité chez ces nouveaux-nés est l’hypothermie (abaissement anormal de la température du corps).

