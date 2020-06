Des nominations et un remaniement en vue

Le processus d’installations des maires de la 4ème mandature de la décentralisation s’est achevé lundi 08 juin 2020. Les 77 maires devant conduire la politique locale de développement dans les différentes communes ont été installés dans leurs fonctions. Des nominations sont en vue dans l’administration publique. Il n’est pas exclu qu’un remaniement du gouvernement intervienne à moins de dix mois de la présidentielle.

Les dernières législatives et les élections communales et municipales, qui viennent de s’achever avec l’installation des maires, de leurs adjoints et des chefs d’arrondissement, ouvrent la voie aux nominations dans plusieurs ministères et autres structures de l’État. Et pour cause, de nombreux cadres et autres responsables élus ou nommés sont aujourd’hui à des positions incompatibles avec leurs anciens postes de responsabilité.

Dans leurs rangs, on dénombre des cadres de l’administration publique, des directions de sociétés et autres structures d’Etat. C’est le cas par exemple du nouveau maire de la commune de Bohicon, Rufino d’Almeida, directeur de cabinet au ministère d’État chargé du plan et du développement. Il en est de même de son 1er adjoint, Armand Gansè, directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes (SOGEMA), et du maire de la commune de Ouidah, Christian Houétchénou, cadre du ministère de l’économie et des finances.

Leur élection ou nomination à la tête des conseils communaux comme celle de plusieurs autres élus, laissent entrevoir très prochainement, une vague de nominations en conseil des ministres.

Après les dernières législatives et les élections communales et municipales, qui viennent de s’achever, il n’est pas exclu qu’un remaniement ministériel intervienne à moins de dix mois de la prochaine présidentielle. Et ce, dans la perspective de la mise en place de l’équipe de campagne pour la Marina 2021.

F. A. A.

9 juin 2020 par