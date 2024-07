Le gouvernement béninois a décidé ce mercredi 3 juillet 2024, en Conseil des ministres de la contractualisation pour les missions de contrôle technique de certains projets du Programme d’Action du Gouvernement.

Des cabinets ont été retenus pour réaliser des missions de contrôle technique durant les phases de conception et d’exécution des travaux. C’est à l’issue d’un processus de consultation lancé par la Société des Infrastructures routières et de l’Aménagement du Territoire (SIRAT). Selon le Conseil des ministres, ces missions sont relatives, entre autres, à la sécurité des personnes, la solidité des ouvrages, l’accessibilité aux infrastructures des personnes handicapées, le fonctionnement des installations, la vérification des exigences d’isolation acoustique dans les bâtiments autres que d’habitation, la vérification des installations électriques avant mise sous tension, l’isolation thermique et les économies d’énergie dans les bâtiments.

D’une part, informe la même source, sont pris en compte à cet effet, les projets de construction de la Cité financière, du Quartier culturel et créatif de Cotonou, de l’Arena, des hôtels de ville de Cotonou et de Porto-Novo, du siège de la Loterie nationale du Bénin comme de l’Institut national de la Statistique et de la Démographie (INSTaD).

« D’autre part, sont concernés les projets de construction de la prison civile de Ouèdo, de l’extension et de la réhabilitation des maisons d’arrêt de Lokossa, Savalou, Abomey, Parakou et Natitingou, ainsi qu’une partie de la prison civile d’Akpro-Missérété », indique le Conseil des ministres.

