Des migrants confirment comment l’assaut a été planifié

Des émigrants subsahariens ont avoué avoir participé à l’assaut du vendredi 24 juin 2022 au niveau de la province de Nador au Maroc. Leurs aveux montrent que la bousculade meurtrière a été bel et bien planifiée.

L’Agence espagnole EFE a interrogé quatre émigrants subsahariens après l’assaut violent à Nador. Selon ces émigrants, ils sont venus du Soudan. Hébergés en territoire d’Algérie, ils ont été ensuite conduits vers la frontière du Maroc. Ils ont rejoint les 2000 migrants pour tenter d’entrer dans l’enclave espagnole de Melilla, au nord du Maroc.

Les migrants rescapés du drame ont confié à l’Agence EFE qu’ils « se sont échappés du Soudan pour fuir la mort et qu’ils ne veulent pas mourir sur la clôture. Ils ont confirmé leur participation à l’assaut et surtout avoir être passés par l’Algérie avant de rejoindre Mellilia ».

C’est la preuve que l’assaut a été organisé et planifié par des réseaux mafieux internationaux qui se livrent au trafic d’êtres humains en instrumentalisant des migrants venus de l’extérieur du Maroc.

