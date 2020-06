Des meubles fabriqués avec des tiges de coton

Le Bénin connaît une grande innovation dans le secteur de fabrication des meubles. Les tiges de coton autrefois abandonnées et utilisées comme combustibles, seront désormais utiles pour la fabrication de meubles. Emile Adimou, auteur de la découverte doit son chef-d’œuvre à la Plateforme d’innovation du projet de Valorisation des tiges de cotonnier en panneaux de particules (VATICOPP).

Le projet implémenté au Bénin, au Togo et au Mali depuis l’année 2018, est soutenu par le Conseil ouest et centrafricain pour la recherche et le développement agricoles (CORAF).

Utilisées depuis peu pour la fabrication de panneaux de particules, obtenus par broyage, les tiges de coton grâce au génie créateur de Emile Adimou servent à la fabrication de portes, tables, guéridons, tabourets, et autres.

Une innovation qui permettra de mieux révéler le Bénin déjà premier producteur de coton, et contribuer également à la résolution du phénomène de déforestation dans le pays.

F. A. A.

6 juin 2020 par