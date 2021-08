Des mesures sécuritaires renforcées à Djabata ( Savè)

Djabata, localité frontalière avec le Nigéria, à hauteur de Savè n’est plus un havre de paix pour les populations depuis un moment. Face à la situation d’insécurité, le gouvernement du Bénin a pris des mesures.

Vols, braquages, assassinats et autres actes de grand banditisme rythment depuis peu la vie des populations de Djabata, une localité frontalière avec le Nigéria.

Le 28 juillet dernier, un braquage a été enregistré occasionnant un mort dans cette localité bénino-nigériane.

Dans la nuit du 06 au 07 août, trois individus ont été égorgés à la lamelle par les hors-la-loi. Plusieurs maisons ont été cambriolées dans la nuit du 10 au 11 août et deux motos ont été emportées. Des champs cultivés ont été saccagés. Les populations sont comme prises dans un étau sous les assauts de ces groupes retranchés dans la forêt.

Selon les informations, ces individus qui opèrent à Djabata disposent d’un armement assez important et leur mode opératoire similaire à celui des groupes radicaux.

Face à cette situation, le dispositif sécuritaire a été renforcé dans la zone, a rassuré le gouvernement. L’objectif est de sécuriser la zone.

