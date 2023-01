Des mesures prises pour renforcer la sécurité routière

Le gouvernement du président Patrice Talon a pris des mesures visant le renforcement de la sécurité routière sur tous les axes routiers du Bénin après l’accident qui a fait plus de 20 morts calcinés sur la route Parakou-Cotonou à la hauteur de Dassa-Zoumè dimanche 29 janvier 2023. Les mesures fortes prises ont été annoncées, lundi 30 janvier 2023, lors d’une descente du ministre des Infrastructures et des Transports et du ministre de l’Intérieur et de la sécurité publique sur les lieux du drame de Dassa.

Il est prévu la généralisation des contrôles de vitesse sur tous les axes routiers ; la professionnalisation du métier de transporteur dont les textes sont en cours de finalisation ; la création du Parc automobile avec des véhicules répondant aux normes qui seront fixées par les textes ; la transmission d’un nouveau Code de la route à l’Assemblée nationale 9e législature dès son installation et l’adoption (en cours) de la politique nationale en matière de sécurité routière. Ces mesures ont été prises par le gouvernement pour renforcer la sécurité routière sur tous les axes routiers du Bénin, a indiqué Hervé Hêhomey, ministre des Infrastructures et des Transports, lundi 30 janvier 2023 lors d’une descente sur les lieux de l’accident de Dassa-Zoumè.

Ces mesures seront renforcées par d’autres, précise le ministre.

Le Gouvernement s’engage à intensifier les mesures de prévention pour la sécurité routière à travers la prise de mesures fortes, a renchéri le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seïdou.

