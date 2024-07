Des mesures pour l’exploitation de l’or de Perma, de Tansa et de Yankpa

Le gouvernement béninois a autorisé, mercredi 17 juillet 2024, en Conseil des ministres, la contractualisation avec un cabinet expérimenté pour l’élaboration d’un modèle de contrat-type d’exploitation d’or.

Au Bénin, des activités de recherches menées par diverses sociétés ont révélé un potentiel en or susceptible de faire l’objet d’exploitation au point de susciter l’intérêt, pour cette ressource minière. Selon le gouvernement béninois, « des opérateurs qui y ont travaillé dans les départements de l’Atacora (Perma), de la Donga (Tansa) et de l’Alibori (Yankpa) ».

« Dans le but de permettre à notre pays de disposer d’un cadre harmonisé et transparent qui favorise la préservation des intérêts de l’Etat, le Gouvernement a décidé de recourir à un modèle de contrat-type d’exploitation d’or », informe le Conseil des ministres. Il a donc autorisé la contractualisation avec un cabinet expérimenté pour l’élaboration de ce référentiel qui servira de cadre juridique du partenariat entre l’Etat et les sociétés minières.

A.A.A

