Des malades errants récupérés à Cotonou

La troisième édition de l’opération de récupération des malades mentaux errants dans les villes du Bénin a démarré ce mardi 29 juin 2021 à Cotonou.

Plusieurs malades errants ont été récupérés ce mardi dans la ville de Cotonou. L’opération a été menée par une équipe mixte composée du Fonds d’Appui à la Solidarité Nationale (FASN), la Préfecture de Cotonou, la Mairie, le groupement des sapeurs-pompiers, la police républicaine, la police municipale et les assistants sociaux. Elle a parcouru les quartiers de la ville de Cotonou où errent d’habitude les malades mentaux.

Le Préfet du Littoral Alain Orounla a suivi le déroulement de l’opération et réaffirmé sa disponibilité à accompagner le ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance.

Pour Alphonse Sogadji, Directeur Général du Fonds d’Appui à la Solidarité nationale, cette opération a pour but de restaurer la dignité de ces personnes. Les malades récupérés ont été conduits dans les centres psychiatriques pour une prise en charge.

