Des magasins d’intrants vivriers installés dans les communes

Le gouvernement a instruit, mercredi 1er juin 2022, en Conseil des ministres, le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche aux fins de l’installation de magasins de cession des intrants vivriers dans toutes les 77 communes du Bénin.

Le point de la tournée d’informations du gouvernement sur la cherté de la vie organisée du 12 au 24 mai 2022 a été fait, mercredi 1er juin 2022, aux membres du gouvernement. Selon le point de la réunion hebdomadaire, le Conseil a approuvé le compte rendu et, sur la base des suggestions recueillies auprès des populations, instruit les ministres aux fins de prendre diverses mesures. Ainsi, « le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche est instruit, en lien avec les sociétés de distribution, à l’effet de créer des magasins de cession des intrants vivriers dans toutes les 77 communes », a indiqué le Conseil des ministres.

