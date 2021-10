Des lots d’Artémether/Luméfantrine retirés des officines

L’Agence Béninoise de Régulation Pharmaceutique (ABRP) a ordonné le retrait de lots d’Artémether/Luméfantrine comprimé des officines de pharmacie

Les établissements pharmaceutiques et toutes les structures sanitaires sont invités, dans une note en date du 5 octobre 2021, à retirer de leurs stocks des lots d’Artémether/Luméfantrine comprimé.

Les numéros des lots concernés et les noms des fabricants sont :

032T039 GENIX PHARMA PRIVATE LIMITED

K1AFK003 BLISS GVS PHARMA LTD

IA980019 IMPACT HEALTHCARE PVT.LTD.

032T039 BLISS GVS PHARMA LTD

032T034 GENIX PHARMA PRIVATE LIMITED

IA980020 Innova Cap Tab

IA980020 Impact Healthcare PVT LTD

IA 980019 INNOVA CAP TAB

Les lots concernés « ne sont pas conformes », selon des résultats d’analyse effectués.

