Des journées portes ouvertes à l’INRAB

À travers un communiqué, le Directeur Général de l’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) annonce l’organisation des Journées Portes Ouvertes, les 20 et 21 septembre 2023 à Abomey-Calavi.

L’Institut National des Recherches Agricoles du Bénin (INRAB) organise des Journées Portes Ouverte. L’évènement aura lieu les 20 et 21 septembre 2023, à son siège sis à Agonkanmey dans la commune d’Abomey-Calavi. Le directeur général de l’INRAB invite les pépiniéristes, producteurs et productrices, transformateurs et transformatrices, organisations paysannes agricoles, acteurs du conseil agricole à découvrir des variétés améliorées, résilientes aux risques climatiques, des produits alimentaires pour assurer une bonne croissance de leurs animaux et poissons d’élevage, des biostimulants pour la nutrition accrue des plantes, etc.

« Venez prendre connaissance des technologies mises au point par la recherche agricole nationale ! Venez discuter avec les chercheurs, présentez vos contraintes, vos défis, posez toutes vos questions et obtenez de très bons inputs qui vous aideront à avancer », a-t-il ajouté.

A.A.A

