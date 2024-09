Des journalistes sensibilisés sur le modèle d’African Parks pour la gestion des Parcs nationaux au Bénin

African Parks en charge de la gestion des parcs nationaux Pendjari et W-Bénin a organisé ce mardi 10 septembre, au profit d’une vingtaine de journalistes, un atelier d’information et de sensibilisation sur la conservation de la biodiversité.

L’objectif de cette rencontre est d’informer les journalistes sur : le modèle d’African Parks et l’importance des partenariats public/privé dans la gestion des aires protégées, le point des avancées dans la gestion et la conservation des parcs nationaux de la Pendjari et du W Bénin, les implications de la cogestion et le rôle des Associations Villageoises de Gestion des Réserves de Faune, les perspectives en matière de conservation des parcs nationaux de la pendjari et du W-Bénin, inciter les Journalistes à réaliser davantage de productions sur la conservation de la biodiversité et renforcer les relations entre African Parks et les médias nationaux.

Les parcs nationaux de la Pendjari et du W-Bénin, font partie du Complexe transfrontalier W-Arly-Pendjari classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.

« En raison de leur importance mondiale, ces aires protégées focalisent l’attention d’une multitude d’acteurs dont notamment l’ensemble de la communauté internationale, les gouvernements, les communautés riveraines, les journalistes, les scientifiques et chercheurs de tous ordres, qui se posent des questions sur des problématiques diverses aussi bien sur la gouvernance des aires protégées, leur état de conservation que sur leur impact sur les communautés. », a souligné Jacques Kougbadi Coordonnateur marketing et communication de African Parks.

Le choix de confier la gestion de ces deux parcs à African Parks, une organisation de conservation à but non lucratif qui assume l’entière responsabilité de la réhabilitation, et de la gestion à long terme des parcs nationaux, en partenariat avec les gouvernements et les communautés locales n’est pas anodin.

Ainsi, le parc national de la Pendjari d’une superficie de 26 361 Km² et géré depuis août 2017 par l’Ong African Parks, ainsi que le parc national W qui couvre une superficie de 6 959 km², et géré depuis octobre 2020, ont connu une nette amélioration.

C’est donc pour répondre aux besoins d’informations des populations sur la gestion de ces aires protégées, que African Parks a initié cet atelier d’information et de sensibilisation des acteurs des médias sur la conservation de la biodiversité et le modèle de conservation de l’institution.

Prenant la mesure de l’enjeu, le modèle de gestion de African Parks repose sur un partenariat entre les gouvernements et les communautés riveraines des aires protégées. L’approche place l’homme au cœur de la gouvernance pour une gestion durable, et conforme aux standards internationaux. Selon Franck Babatoundé, directeur des actions périphériques du Parc national de la Pendjari, le modèle repose sur trois piliers à savoir : la conservation de la biodiversité, le développement communautaire et des activités génératrices de revenus.

En termes de résultats, Franck Babatoundé relève entre autres, une tendance à la hausse des effectifs des faunes, la facilitation de l’accès au parc, les efforts de conservation menées par la communauté elle même au-delà des zones protégées, l’aménagement du territoire, la gestion des conflits hommes-faunes, la facilitation de l’accès aux ressources à l’intérieur du parcs, la mise en place et l’animation des cadres de concertation multi-acteurs. « Nous accompagnons les communautés à développer des activités génératrices de revenues qui contribuent la protection de l’environnement ou qui valorisent mieux les ressources naturelles »”, a fait savoir monsieur Babatoundé.

Mais, il est important de préciser qu’il y a des défis à relever notamment au plan sécuritaire en raison de la menace terroriste, et également en matière de conservation de la faune et de son habitat, surtout en ce qui concerne les espèces menacées comme les guépards, les damalisques, les bubales. Au terme de la session, les journalistes ont été interpellés sur leur contribution à l’atteinte de l’objectif 30 x 30 par le Bénin, du cadre mondial sur la biodiversité.

