Des journalistes outillés sur le fact-checking

Ils sont désormais aguerris pour vérifier toutes sortes d’informations et particulièrement celles liées au Covid-19 en cette période de crise sanitaire où les fake news dictent la loi. Du 27 au 28 janvier 2021, une trentaine de journalistes toutes presses confondues, ont pris part à un atelier de formation des journalistes sur le fact-checking et la désinformation liés au Covid-19.

La formation sur le fact-checking et la désinformation liés au Covid-19 a été conduite par le consultant media François Awoudo. L’atelier a permis aux participants de se familiariser avec les différentes techniques de vérification des faits en vue de mieux traiter désormais les informations.

L’atelier de formation a été initié par le Réseau interafricain pour les femmes, genre et développement (Famadev Ong) en collaboration avec le Bureau régional de l’Unesco basé à Dakar. Les travaux de l’atelier se sont déroulés à l’hôtel Palais Oriental 2 à Porto-Novo sous la houlette de Bismarck Sossa, journaliste et point focal de Famadev Ong au Bénin.

Juliette MITONHOUN

30 janvier 2021 par