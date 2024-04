Des jeunes jugés pour usage de produits psychotropes

Deux jeunes hommes ont comparu mardi 16 avril 2024 lors de l’audience correctionnelle de flagrant délit du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Ils sont poursuivis dans une affaire de détention et de consommation de produits psychotropes.

De jeunes gens devant les juges du tribunal de Cotonou pour usage de drogue. Ils ont été auditionnés mardi 16 avril 2024. A la barre, les mis en cause n’ont pas nié les faits. L’un des prévenus selon l’accusation, fait le trafic de médicaments. Faits punis et réprimés par les textes au Bénin.

Le juge après les débats, a renvoyé le dossier au 21 mai 2024 pour continuation et les réquisitions du ministère public.

F. A. A.

