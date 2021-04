Des investisseurs norvégiens au Bénin

Le groupe Jacobsen Elektro, membre de la NABA signe un protocole d’accord avec le Bénin. C’était à l’occasion d’une mission commerciale des membres de la NABA qui a eu lieu du 02 au 05 avril 2021 à Cotonou.

Selon Eivind Fjeldstad, PDG de la Norwegian-African Business Association (NABA), la mission commerciale composée de 25 personnes a durant son séjour au Bénin, établi de nouvelles relations d’affaires. Les membres de la NABA des entreprises de l’énergie, de la technologie, de la pêche, du tourisme, de la plus grande entreprise de la région nordique, du journal économique Financial Times (FT) ont établi des partenariats solides avec le Bénin.

Le groupe Jacobsen Elektro, membre de la NABA, a signé le jeudi 04 avril 2021, un protocole d’accord avec le Bénin. Aussi, le premier Forum des affaires Bénin-Nordic a-t-il été organisé à l’hôtel Golden Tulip Le Diplomate à Cotonou. Il a connu la présence de plus de 200 participants. Le Benin-Nordic Business Forum a été co-organisé par l’ambassadeur de la Norvège au Bénin, SE Jens-Petter Kjemprud, Norwegian Energy Partners et APIEx. La mission a partagé des opportunités commerciales entre les pays nordiques et le Bénin.

« Nous pensons que ce sera le début d’une collaboration fructueuse entre nos communautés d’affaires. Nous avons identifié des secteurs où il existe un potentiel pour de meilleurs partenariats, et nous espérons de nouveaux accords énergétiques, un contrat technologique majeur, le développement de la pêche, aquaculture (...) », a déclaré Eivind Fjeldstad, CEO, NABA.

La mission a également eu une audience avec le Président Patrice Talon et visité le Port Autonome de Cotonou. Elle a eu des réunions avec plusieurs ministres du gouvernement. « Nous sommes très heureux que le président de l’un des pays les plus favorables aux réformes au monde nous ait invités à venir au Bénin. C’est une autre page positive dans les relations entre le Bénin et la Norvège », ajoute M. Fjeldstad.

A.A.A

18 avril 2021 par