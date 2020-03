Des insuffisances relevées par la CENA

La Commission électorale nationale autonome (CENA) a tenu ce samedi 21 mars 2020, une réunion avec les 8 partis politiques en course pour les élections communales.

La CENA a notifié aux partis les irrégularités relevées dans leurs dossiers de candidature.

Les insuffisances relevées par la CENA sont entre autres : des doublons et l’inscription de mineurs sur les listes de candidature.

Les cas de doublons et de mineurs seront remis aux partis concernés afin qu’ils procédent aux corrections.

Les formations politiques ont 72 heures pour corriger les insuffisances conformément à l’article 41 du code électoral.

