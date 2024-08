Des images du Palais de l’empereur de Nikki et de l’Arène de la Gaani

En construction, le palais de l’empereur de Nikki et l’Arène de la Gaani sont presque achevés. Voici les infrastructures déjà réalisées sur le site de 20 hectares.

La Gaani sera célébrée désormais dans un somptueux cadre. La construction du Palais de l’empereur de Nikki et de l’Arène de la Gaani est presque achevée.

Le site érigé sur une superficie de 20 ha abrite un pôle dédié aux infrastructures et un pôle dédié à l’agriculture.

Il est prévu un nouveau palais qui comprend une zone résidentielle comportant les appartements de l’empereur et de sa cour ; un espace destiné aux audiences de l’empereur et un autre réservé aux rituels et festivités.

L’Arène de 3000 places en construction est pourvue de toilettes publiques.

La Gaani est une fête identitaire des peuples Baatombu et Boo du Bénin, du Nigeria et du Togo. Elle est célébrée chaque année à Nikki (Bénin).

