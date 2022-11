Des huiles usées de vidange transformées en faux gas-oil

Les éléments de la police républicaine ont démantelé mardi 22 novembre 2022, un réseau de transformation des huiles usées de vidange en faux gas-oil au quartier deux Kilos, commune de Comè.

Des personnes arrêtées et des bidons remplis des huiles usées de vidange saisis. C’est le bilan de l’opération menée par la police au quartier deux Kilos, vers le village Kpétou, commune de Comè. Les éléments de la police se sont rendus sur un domaine de deux parcelles. Sur l’une des parcelles, il y a des machines installées et des bidons remplis des huiles usées de vidange. Deux ouvriers ont été interpellés sur le site. La police a réussi à mettre la main sur le promoteur du site. Âgé de 42 ans, le nommé C. K est comptable de formation, habitant à Comè, quartier Hongoté. Il a confié avoir mis en place son site , il y a environ une année. A l’en croire, les huiles usées de vidange sont transformées en gas-oil. Il produit environ dix bidons de 25L de gas-oil par jour et le cède à 12.000 FCFA. Les informations ont permis d’interpeller deux acheteurs à Oumako et Gadomey avec des bidons remplis de gas-oil. Ils ont été placés en garde à vue.

Akpédjé Ayosso

25 novembre 2022 par