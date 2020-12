Des hiboux visitent la mairie de Dogbo

L’hôtel de ville de Dogbo a reçu une visite insolite vendredi 11 décembre 2020. Alors que quelques agents de la mairie et le maire Magloire Agossou travaillaient encore dans l’enceinte, un hibou est descendu d’un arbre aux environs de 20 heures, selon L’Investigateur. L’oiseau s’est échappé par l’entrée de la mairie. Il est entré dans un caniveau. Il a été rattrapé et tué.

Deux autres oiseaux de ce genre s’étaient introduits dans la mairie trois mois auparavant. Ils avaient été capturés. Mais à la surprise générale de tous, l’un d’entre eux s’est transformé en canard et le second en poulet. Celui qui s’est transformé en canard est décédé quelques jours plus tard. Le second au corps sans plume est toujours gardé dans les locaux de la mairie.

M. M.

13 décembre 2020 par