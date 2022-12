Des exécutions au sein d’une école inquiète la population

Les riverains de l’école primaire publique de Dowa Centre à Porto-Novo ont été réveillés dans la nuit du 17 novembre 2022 par des crépitements d’armes. Des caillots de sang humain, des balles retrouvés sur place et des témoignages du voisinage, il ressort que la police républicaine a procédé à des exécutions dans l’enceinte de l’école.

23 heures sont passés de quelques minutes cette nuit du 17 novembre 2022 lorsque les riverains de l’école primaire publique de Dowa Centre à Porto-Novo constatent des jeux de lumière, des allées et venues de véhicules de la Police républicaine.

Un homme présent dans l’école à cette heure-là témoigne. « J’étais assis quand j’ai vu le véhicule garé à côté d’une classe. J’ai allumé ma torche pour identifier les intéressés mais je n’ai pas pu. J’ai décidé de me rapprocher d’eux puis allumer ma torche. J’ai enfin découvert les hommes en uniforme qui étaient armés. Ils m’ont interpellé sur d’où je viens. J’ai répondu que j’étais dans l’école. Ils m’ont demandé d’aller m’asseoir tranquillement. En me retournant m’asseoir aves des frissons, après un court instant assis, j’ai observé qu’ils ont commencé par sortir des hommes du véhicule. Ils ont mis debout au moins 20 personnes menottées 2 à 2. Ils les ont alignées. J’ai commencé par entendre des crépitements des armes. Je voulais m’enfuir quand j’ai vu une des 20 personnes mises debout détaler vers ma direction. Je me suis ravisé de fuir. Aussitôt, l’homme en uniforme debout a tiré à bout portant sur le fugitif qui a quitté le lot des 20 personnes (…) », a indiqué le témoin sur des propos recueillis par Crystal News et Nouvelle Tribune.

Les crépitements d’armes ont été entendus par d’autres riverains qui étaient pris de panique. « Un peu après 23 heures, disons 23h05 (...), j’avais même cru d’abord que les gens tapaient à mon portail. Mais tellement le bruit était fort, je me disais intérieurement, mais qui fait ça ? La personne risque de détruire mon portail. Mais ça, c’est trop. Tantôt ça reprend, ça fait un temps et ça cesse, tantôt ça reprend encore. Je pense que jusqu’à 23h25, les bruits ont cessé. J’ai encore guetté pendant un bon moment, je n’ai plus rien entendu », précise un riverain de l’école à la même source.

Les riverains et même le Chef quartier ne comprenaient rien de ce qui se passait dans l’enceinte de l’école primaire publique de Dowa Centre. Ce n’est qu’au lever du jour soit le 18 novembre 2022 que les populations découvrent des balles, du sang parterre et dans les touffes d’herbe dans l’enceinte de l’école.

« Il y a eu beaucoup de crépitements d’armes. Après les enquêtes le matin, il m’a été révélé qu’ils ont procédé à des tirs de sommation pour disperser les quelques riverains qui se trouvaient encore en éveil. D’autres ont été contraints de rebrousser chemin. Assez de crépitements puisque moi ma maison n’est pas loin de l’école. Ils ont trop tiré et si c’est des hommes qu’ils ont tué ainsi alors ce serait en grand nombre. Le matin, j’ai vu des caillots de sang par terre, les riverains y ont mis du sable. Les résidents m’ont interpellé sur ma part de responsabilité. Je leur ai répondu ne rien comprendre de cette situation puisque j’étais couché. J’ai entendu des crépitements d’armes, je suis comme un curieux. Je ne suis pas associé à cette opération. Je n’en sais rien et je ne peux rien dire s’il s’agit de tel ou tel commissariat qui a agi. Est-ce qu’il s’agit de civils ou des hommes en uniforme, je n’en sais absolument rien. J’ai juste appris que ce sont des hommes en uniforme. Je ne sais différencier le crépitement d’une arme de l’homme en uniforme de celui d’un civil mail il y a eu beaucoup de crépitements », a expliqué Michel Godonou, Chef Quartier Dowa Centre.

Les balles ont touché même une maison située à 500 mètres environ de l’école. « Cette nuit-là on était déjà couché. Il sonnait au-delà de 23 heures quand ça a débuté avec des crépitements d’armes pendant un bon moment suivi d’une course d’un homme. Après cela nous avons entendus des balles rouler sur le toit. Le matin en balayant, les enfants ont découvert une balle sur notre cour que j’ai remise à mon époux », témoigne une mère de famille.

Selon le témoin présent dans l’école, les dépouilles des personnes exécutées dans la nuit du 17 novembre 2022 ont été embarquées dans des pick-up de la Police républicaine.

Pour l’heure, aucune information officielle n’a circulé sur une telle opération d’exécution extrajudiciaire. Mais les populations indiquent que c’est la troisième fois que ce genre d’opération se fait dans la localité de Dowa.

Pour le Chef Quatier de Dowa Centre, Michel Dowa, l’école ne devrait pas servir de cadre à ces genres d’exécution de personnes.

Marc MENSAH

14 décembre 2022 par ,