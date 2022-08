Des équipements pour contrôler la présence au poste

Le Compte rendu du suivi de la mise en œuvre des nouveaux horaires de travail dans l’Administration publique de la période du 1er janvier au 30 septembre 2021 a été fait en Conseil des ministres. Les résultats satisfaisants obtenus ont permis au gouvernement de prendre des dispositions pour permettre la mise en œuvre.

La mesure de réorganisation des horaires de travail entrée en vigueur le 1er janvier 2021 a généré des améliorations dans le comportement des agents de l’Etat, selon les grandes conclusions du rapport sur le suivi de la mise en œuvre des nouveaux horaires dans l’administration publique.

« Ainsi, il ressort de l’exploitation des données transmises par les ministères qu’en ce qui concerne le retard les matins à 8h, le taux est de 9,05% contre 1,47% les après-midis à 14h et de 5,98% les matins contre 2% les après-midis au niveau des institutions de la République. S’agissant des absences, les données révèlent des taux de 1,93% les matins et 1,21% les après-midis dans les ministères, contre respectivement 2,37% et 2,02% au niveau des institutions de la République », a indiqué le Conseil des ministres du mercredi 03 août 2022.

Comparés aux années antérieures où 35% des agents étaient en retard à leurs postes en 2007 et 67,39% en 2012, ces taux consacrent « une nette avancée » mais « méritent d’être améliorés ». Dans cette perspective, « le Conseil a prescrit que les contrôles hiérarchiques de présence se poursuivent aux moyens d’équipements biométriques dont la généralisation se fera progressivement à tous les niveaux ».

