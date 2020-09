Les Etats-Unis d’Amérique accompagnent le gouvernement béninois dans ses efforts de riposte à la pandémie du Coronavirus. L’ambassadrice des Etats-Unis près le Bénin, Patricia Mahoney, a procédé à la remise officielle d’un lot d’équipements de protection individuelle (EPI) à l’hôpital d’instruction des armées dans l’après-midi de ce mardi 22 septembre 2020.

D’une valeur de 75.000 dollars, soit 41,8 millions de francs CFA, le don est composé entre autres, des dispositifs de lavage des mains, du gel hydro alcoolique, des gants latex, des pantalons et blouses à usage unique, des chemises d’hôpital à usage unique, ainsi que des combinaisons à capuche jetables.

Ce don selon l’ambassadrice Mahoney vient en complément à l’enveloppe de 4,5 millions de dollars, soit 2,5 milliards de francs CFA que le gouvernement américain par l’intermédiaire de l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) a versé en avril dernier pour limiter la propagation de la Covid-19 au Bénin, et aux dons récents au profit du ministère de la santé pour les laboratoires de dépistage de Covid-19 de Kandi, et de Lokossa, pour une valeur de 33,4 millions de francs CFA (60.000 dollars).

A en croire le chef de la mission américaine au Bénin, c’est désormais « 20,5 millions de dollars (11,435 milliards de francs CFA) qui ont été attribués par diverses entités du gouvernement américain, en faveur de la réponse mondiale à la pandémie ». Pour Patricia Mahoney, cet effort incroyable rendu possible par la générosité des contribuables américains, comprend des financements en faveur de vaccins, traitements et diagnostics, des initiatives augmentant le degré de préparation ainsi que le financement d’activités d’assistance aux pays étrangers par le Département d’Etat et l’USAID.

Après avoir salué les efforts du gouvernement béninois à combattre le virus et à assurer la sécurité et la santé des populations, Patricia Mahoney a réitéré l’engagement des Etats-Unis à soutenir le Bénin à faire face à la pandémie du Coronavirus et à d’autres problèmes de santé publique.

Recevant le don, le ministre délégué chargé de la défense nationale, Armand Nouwatin a souligné que le matériel réceptionné sera géré et utilisé judicieusement pour la protection du personnel militaire. Il vient à point nommé renforcer les capacités du gouvernement béninois dans la lutte contre la Covid-19, a-t-il ajouté avant d’exprimer la reconnaissance du gouvernement béninois, et plus particulièrement, celle des forces armées béninoises pour ce geste qui vient montrer une fois de plus que la coopération militaire entre les Etats-Unis et le Bénin se porte très bien.

Le don de l’ambassade des Etats-Unis est fait sur financement du Service de l’aide extérieure humanitaire et civique en cas de catastrophe (OHDACA) du Département des Etats-Unis de la Défense dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

