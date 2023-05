Des équipements complémentaires pour l’hôpital de Savè

Le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres la réalisation de travaux confortatifs et l’acquisition d’équipements complémentaires à l’hôpital de Savè.

Le taux d’achèvement de l’hôpital de Savè avoisine les 90% et des soins y sont déjà dispensés aux populations depuis décembre 2022, selon le Conseil des ministres du mercredi 24 mai 2023.

« Pour le bon fonctionnement de ce complexe hospitalier en vue d’une prise en charge optimale des soins de santé aux populations, il est nécessaire que des travaux confortatifs soient effectués et que des équipements complémentaires soient acquis et installés. Le Conseil y a donc accédé en autorisant les aménagements et acquisitions préconisés », a précisé le communiqué du conseil des ministres.

