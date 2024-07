Des émissaires de TIANI à Cotonou pour rencontrer TALON

Le chef de la junte au pouvoir à Niamey, Abdouramane TIANI a envoyé une délégation à Cotonou. Celle-ci devrait rencontrer les autorités béninoises, notamment le chef de l’Etat Patrice TALON.

Vers le dégel de la crise entre le Bénin et le Niger. Une délégation des autorités nigériennes est arrivée à Cotonou ce mercredi 24 juillet 2024. La délégation présente à Cotonou va rencontrer les autorités béninoises, en l’occurrence, le chef de l’Etat Patrice TALON. Bip radio apprend que plusieurs véhicules officiels sont arrivés sur le parking du salon d’honneur de l’aéroport, pour réceptionner les membres de la délégation. Les deux parties devraient au cours des échanges, discuter des dispositions pour mettre fin à la crise née après le renversement du président Mohamed BAZOUM, et relancer les relations de coopération, vielles de plusieurs décennies.

L’arrivée au Bénin de la délégation nigérienne fait suite à la visite effectuée il y a quelques semaines au Niger par les anciens président, Nicéphore SOGLO et Boni YAYI.

F. A. A.

