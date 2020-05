Des électeurs n’ont pu voter à Cotonou et Sèmè-Kpodji

Malgré leur détermination à accomplir leur devoir civique, certains électeurs à Cotonou et à Sèmè-Kpodji n’ont pu voter ce dimanche 17 mai 2020 dans le cadre des communales. Et pour cause, ils n’ont pas retrouvé leurs noms dans leurs postes de vote habituel.

Cette situation a été observée au centre de vote de l’EPP de Hindé1 à Aliouvi dans le 6ème arrondissement de Cotonou.

A Sèmè-kpodji dans le département de l’Ouémé, c’est au centre de vote du Complexe scolaire Amour d’Ekpè que des électeurs ont été confrontés à la même situation.

Après quelques recherches infructueuses, ils sont retournés chez eux.

Pour l’heure, difficile de dire ce qui pourrait expliquer l’inexistence des noms des électeurs dans le poste de vote habituel.

