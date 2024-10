Des échanges pour faciliter la transition du Bénin vers l’économie verte

La Direction Générale de l’Économie, sous l’égide du ministère de l’Économie et des Finances, a tenu jeudi 24 octobre 2024, une conférence-débat sur la transition verte au Bénin. Elle a réuni des partenaires techniques, des cadres à divers niveaux de l’administration publique béninoise, des représentants des universités et institutions de recherche, des représentants des organisations de la société civile ainsi que ceux du secteur privé.

« Transition verte, développement économique et bien-être social au Bénin », c’est le thème de l’édition 2024 de la conférence périodique de la Direction Générale de l’Economie. Les participants ont échangé sur les défis, enjeux et opportunités de la transition verte. « L’édition 2024 de la conférence périodique vise à engager des discussions qui sont essentielles pour faciliter la transition du Bénin vers l’économie verte. Les différentes propositions qui seront faites constituent le socle pour nourrir les politiques économiques du Bénin pour un amorçage réussi de transition vers une économie verte », a déclaré le directeur général de l’Economie, Elie Idohou.

Le Représentant de la GIZ a salué l’initiative de la direction générale de l’économie et apprécié le thème de l’édition 2024. « Les progrès macroéconomiques récents du Bénin quoique très remarquables doivent aussi être accompagnés d’une mise en œuvre effective de la transition verte pour une croissance inclusive forte et durable », a affirmé Nils Fürköther. Dans le cadre de la transformation structurelle de l’économie béninoise, la transformation verte, souligne-t-il, peut contribuer à accélérer et à promouvoir le développement industriel durable et la création d’emplois décents. Il a réitéré la disponibilité de la coopération technique allemande à appuyer le Bénin dans ses efforts de consolidation de la bonne gouvernance et de la mise en œuvre de l’agenda 2030.

Pour la mise en œuvre de ses actions climatiques contenues dans sa contribution déterminée, le Bénin s’est doté de plusieurs documents de politiques, stratégies, plans et programmes. Il s’agit entre autres du Plan d’Action Environnemental ; de la Stratégie nationale de mise en œuvre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques ; de la Stratégie de développement à faible intensité de carbone et résilient aux changements climatiques ; du Plan national de développement ; du Plan national de gestion des changements climatiques etc.

Selon le Conseiller technique du ministre d’Etat chargé des Finances et de l’Economie, « l’ensemble des différentes réformes engagées positionnent le Bénin comme un acteur dynamique dans la construction d’une économie plus respectueuse de l’environnement, mais également plus inclusive socialement ». Habib Tidjani a mis l’accent sur les enjeux de la transition verte pour le Bénin. A l’en croire, la transition verte constitue une réponse à la dépendance aux combustibles fossiles en favorisant le développement des énergies renouvelables et en réduisant nos émissions de gaz à effet de serre. « La transition verte s’accompagne d’opportunités de création d’emplois, notamment dans les secteurs des énergies renouvelables, de l’agriculture durable, de l’écotourisme et de la gestion des déchets. (…) la préservation de nos écosystèmes et de notre biodiversité est aussi au cœur de cette transition », a-t-il ajouté. En dépit des réformes engagées par le Bénin, souligne Habib Tidjani, beaucoup restent à faire pour relever les défis à la fois financiers, technologiques, structurels et institutionnels de la transition verte.

Le Directeur de la Recherche et des Etudes Stratégiques (DRES) Jude Eggoh a présenté le rapport d’Analyse des Mutations Économique (RAME) de l’année 2024. Ce rapport propose une analyse approfondie des opportunités et des défis de la transition vers une économie verte pour le Bénin. Les participants ont eu aussi l’occasion de débattre des meilleures pratiques tirées des expériences d’autres pays ayant réussi leur transition et d’identifier les voies à suivre pour faire du Bénin une référence en matière de transition verte en Afrique. Un panel ayant réuni le Professeur Martin Pépin Aïna ; Marius Gandonou du Programme des Nations Unies pour le développement ; Professeur Honorat Satoguina et Docteur Léonide Sinsin a permis d’échanger entre autres sur les politiques et initiatives actuelles du Bénin en matière de développement durable et d’économie verte ; les défis spécifiques auxquels le Bénin est confronté dans sa transition vers une économie verte, les conséquences de la transition verte sur le processus d’industrialisation en cours ainsi que les options de politiques économiques pour une économie plus résiliente aux chocs exogènes.

Akpédjé Ayosso

