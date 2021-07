Des dirigeants yorubas s’opposent à l’extradition d’Igboho vers le Nigéria

Certains dirigeants yorubas, monarques et avocats œuvrent pour que le combattant de la liberté, Sunday Igboho ne soit pas extradé vers le Nigéria. Pour eux, Sunday Igboho n’a commis aucun crime.

Alors qu’il se rendait en Allemagne, l’activiste Yoruba, Sunday Igboho a été arrêté dans la soirée du lundi 19 juillet à l’aéroport de Cotonou, Bénin. Accusé de vouloir déstabiliser son pays, il s’est enfui du Nigéria. L’activiste nigérian a le soutien des dirigeants yorubas, y compris les monarques. Des avocats sont mobilisés pour arrêter l’extradition d’Igboho vers le Nigeria. Selon une source rapportée par Sahara Reporters, les dirigeants du Congrès des peuples d’Oodua, Ilana Oodua, et d’autres groupes yorubas ont saisi la Cour pénale internationale.

« Nous nous sommes rencontrés et avons pris des résolutions dont je ne pourrai peut-être pas discuter. La plupart d’entre nous n’ont pas pu communiquer avec Igboho depuis que le Département des services d’État a perquisitionné sa maison, mais nous avons appris la nouvelle de son arrestation lundi soir. Nous avons impliqué des avocats qui se battent actuellement pour arrêter son extradition », a déclaré le monarque.

Dans un communiqué informe Sahara Reporters, le professeur Banji Akintoye a déclaré qu’il travaille aux côtés d’autres patriotes yorubas pour fournir une assistance à Ighoho afin d’empêcher son extradition vers le Nigeria. Des avocats du Bénin sont aussi sollicités. « Nous devons tous veiller maintenant à ce que Sunday Ighoho retrouve sa liberté afin de pouvoir se déplacer et fonctionner en tant que personne libre. Nous savons tous qu’il n’a commis aucun crime. (…) Nous avons obtenu les services d’un avocat de premier plan et très respecté sur lequel nous pouvons compter en toute confiance », affirme-t-il.

