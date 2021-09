Des dirigeants des sociétés commissionnaires agréés auditionnés à la BEF

La Brigade économique et financière (BEF) a écouté mardi 07 septembre 2021, une vingtaine de responsables de sociétés commissaires agréés en douane dans l’affaire de fausses attestations et corruption au poste de Hillacondji.

Les enquêtes se poursuivent dans le cadre de l’affaire de fausses attestations et corruption au poste de douane de Hillacondji.

Des dirigeants de 21 sociétés commissaires agréés en douane ont été convoqués à la Brigade économique et financière.

Selon ‘’Le Potentiel’’, 15 responsables de ces sociétés ont été déjà auditionnés ce mardi 7 septembre 2021 sur procès-verbal. Ils ont été mis sous convocation.

Vendredi 27 août 2021, la Cour de Répression des Infractions Economiques (Criet) a placé sous mandat de dépôt trois douaniers et un transitaire. Il s’agit du CB Allossogbé Achille, son adjoint Soumanou Mohamadou, Salifou-Boukary Maboudou, l’inspecteur liquidateur et le transitaire Gustave Mehinto. Plusieurs centaines de millions auraient été dilapidés dans cette affaire.

Liste des commissionnaires agrées en douane dans le viseur de la BEF

1- T.C.A.A.

2- Société Fadil Trans SA Cotonou Bénin

3- Contrat Bénin

4- Société de consignation et transit

5- Trans Mensah Sarl

6- Isam Group

7- Sotrac Bénin

8- Centre National Univ Coto

9- Cotrans-ED

10- Société Gama Bénin Trans

11- Cotraco

12- Transit Anato K. François

13- Transco-Bénin

14- Société Trans-Comlan

15- Cotram-Bénin

16- Cobetrac Bénin

17- Atral

18- Société Seesav Company

19- Senalonhan Transit et Logistiques Cotonou

20- C.I.T.C. SA Compagnie d’Investissement de Transit et de Consignation

21- Sobetraco

8 septembre 2021 par