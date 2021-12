Des députés pro-Talon en contact avec l’accusée Madougou

Bio Dramane Tidjani, coordonnateur adjoint de la huitième circonscription électorale du parti ‘’Les Démocrates’’ et co-accusé dans l’affaire « financement du terrorisme » est revenu, à la barre, sur des tractations qu’il y a eues entre des députés membres de la mouvance présidentielle et la candidate Reckya Madougou dans le cadre de l’élection présidentielle du 11 avril 2021.

« Les député Souwi, Rachidi Gbadamassi, Mama Sanni et Nazaire Sado se sont rendus à Lomé pour rencontrer Madame Reckya Madougou. Il y a une première réunion avec Souwi et Sado. Ils ont affirmé lors de cette réunion qu’ils sont 21 députés prêts à donner les parrainages. Ils ont dit qu’ils attendent que Reckya Madougou se portent candidate pour donner leur parrainage », a indiqué Bio Dramane Tidjani, coordonnateur adjoint de la huitième circonscription électorale du parti ‘’Les Démocrates’’ et co-accusé dans l’affaire « financement du terrorisme », dans ses déclarations, vendredi 10 décembre 2021, à la Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme (Criet). L’un des députés aurait exigé de l’argent pour soutenir Reckya Madougou, la candidate du parti ‘’Les Démocrates’’. « Lorsque que nous étions en train de déposer les dossiers à la Cena. J’ai reçu un appel de Gbadamassi qui m’a appelé pour me féliciter. Il m’a demandé de mobiliser 70 millions FCFA pour soutenir la candidature de Reckya Madougou », précisé l’accusé. Bio Dramane Tidjani a indiqué que les députés cités ont prévu donner une déclaration de soutien à la candidate du parti ‘’Les Démocrates’’ le 05 février 2021 lorsque l’agression de l’ancien ministre Ganiou Soglo est venue tout remettre en cause.

