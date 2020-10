Des centres de Santé dotés en équipements de dialyse

Au cours du Conseil des ministres ce mercredi 07 octobre 2020, le gouvernement a autorisé la fourniture et l’installation de générateurs de dialyse, d’appareils d’hémofiltration et d’unités de traitement d’eau au profit de certains hôpitaux.

L’acquisition de ces équipements selon le Conseil des ministres, participe de la volonté du gouvernement d’augmenter les capacités des centres dédiés pour assurer une meilleure prise en charge à un plus grand nombre de patients.

Il s’agit de :

• vingt-cinq (25) générateurs de dialyse et un appareil d’hémofiltration au profit du CNHU-HKM ;

• seize (16) générateurs de dialyse et un (1) appareil d’hémofiltration au profit du CHUD/Ouémé-Plateau ;

• huit (8) générateurs de dialyse au profit du CHD/Zou-Collines ;

• huit (8) générateurs de dialyse et un (1) appareil d’hémofiltration au profit du CHUD/Borgou-Alibori ;

• quatre (4) unités de traitement et de distribution d’eau à raison d’une au profit de chacun de ces centres hospitaliers.

F. A. A.

7 octobre 2020 par