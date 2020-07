Des blessés graves dans un conflit foncier à Nikki

Une bande de terre située dans l’arrondissement central de Nikki est objet de conflit depuis l’année 2018. Pour remédier à la situation, la cour impériale de Nikki a invité les deux parties le 30 juin 2020 à enterrer la hache de guerre et à respecter le couloir de passage traversant le domaine litigieux.

Mais contre toute attente, les protagonistes ont rejeté l’arbitrage de la cour en s’affrontant ce mercredi dernier sur le site objet de litige.

Le bilan de ces affrontements fait état de 07 blessés graves dont 05 du côté de Bêllê et 02 dans le camp de Kpérankou-Baguiri. Toutes les victimes ont été conduites à l’hôpital de zone Sounon Séro de Nikki pour des soins.

Le domaine objet de conflit est une bande de terre cultivable située entre les villages de Kpérankou-Baguiri et de Bêllê dans l’arrondissement central de Nikki, et dont les populations des deux localités se réclament toutes, propriétaires depuis 2018.

F. A. A.

2 juillet 2020 par