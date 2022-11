Des blessés et d’importants dégâts matériels à Parakou ce lundi

Un accident de circulation survenu ce lundi 14 novembre 2022 au carrefour Aérodrome dans le 1er arrondissement de la ville de Parakou a provoqué plusieurs blessés et d’importants dégâts matériels.

Un bus de la compagnie ATT a foncé dans un immeuble qui abrite plusieurs sociétés ce lundi 14 novembre 2022.

Le bus sans passager à bord a quitté le siège de la compagnie pour le carrefour Aérodrome à 500 mètres dans le 1er arrondissement de Parakou.

Le conducteur roulait à vive à allure, selon les témoins. Il n’a pas vu venir un tricycle et a perdu le contrôle du véhicule au niveau du giratoire. Le bus qui a fini sa course dans l’immeuble. L’accident a fait plusieurs blessés dont la plupart ont été évacués à l’hôpital. D’importants dégâts matériels ont été également enregistrés.

Une équipe de sapeurs-pompiers et de policiers tentent de sauver d’autres victimes et de retirer le bus qui s’est encastré dans l’immeuble.

