Des administrateurs de CAR bientôt devant la CRIET

Le ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche a fait le point, jeudi 25 mai 2023, sur la situation des Coopératives d’Aménagement Rural (CAR) après la mise en route des réformes du gouvernement.

Les Coopératives d’Aménagement Rural (CAR) ont retrouvé leur plein fonctionnement après vingt ans de crise. Ceci grâce aux actions du gouvernement du président Patrice Talon. Lors d’un point de presse tenue, jeudi 25 mai 2023 au Ministère de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, le ministre a rappelé ces mesures fortes, fait le point de la gestion des administrateurs et présenté les perspectives.

On retient de la mise en œuvre du renouvellement au tiers du mandat des membres des Conseils d’Administration des 36 Coopératives d’Aménagement Rural (CAR) que :

« 29 CAR sur 36 soit 80,5% des CAR ont respecté le principe du renouvellement au tiers ; 06 CAR sur 360 soit 16,66% ont procédé à un renouvellement intégral des Conseils d’Administration au motif de malversations révélées par l’audit de l’IGF ; la seule CAR restante, celle d’Agbotagon en cours a connu un renouvellement intégral des membres du Conseil d’Administration au cours d’une AG conduite par les coopérateurs eux-mêmes qui a réuni 256 ccopérateurs sur 401 soit 63,84% ».

Selon Gaston Cossi Dossouhoui, ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche, plusieurs actions sont prévues par le gouvernement.

6 autres actions fortes prévues

Les administrateurs auteurs de malversation qui sont demeurés dans les Conseils d’Administration, suite au renouvellement au tiers ainsi que les membres restants, « coupables de malversations feront l’objet d’une poursuite par les Conseils de Surveillance devant la CRIET », (Cour de Répression des Infractions Economiques et du Terrorisme).

Il sera procédé à la Relecture des statuts et règlement intérieur des CAR ; Mise en place d’un comité interministériel par département composé des représentants départementaux des ministères en charge de la justice, des finances et de l’agriculture pour le contrôle interne chaque année ; Révision du schéma de contractualisation actuellement en cours de façon à faire mieux bénéficier les femmes transformatrices des milieux de production.

Le gouvernement entend offrir un Renforcement des capacités aux nouveaux membres des Conseils d’Administration et des Conseils de Surveillance sur leurs obligations et la nécessité de reddition de compte et un Accompagnement à l’accroissement des superficies de palmier à huile.

« Un prix spécial sera décerné aux trois meilleures coopératives », a ajouté Gaston Cossi Dossouhoui, ministre de l’Agriculture, de l’élevage et de la pêche.

