Des Démocrates, et du nom miraculeux de Yayi Boni.

Que les sourds l’entendent : le seul parti politique, habilité à vendre aux électeurs, les images et les paroles de Boni Yayi, n’est autre que « les Démocrates ». Tout « usurpateur », s’exposerait à des poursuites judiciaires. C’est l’essentiel de la mise en garde, faite mercredi par ce parti, à travers une « Motion de dénonciation, de sordides tractations des forces politiques anti démocratiques » (sic). D’un ton grave, le porte-parole de la coordination nationale du parti, a dénoncé les « anciens camarades » de l’opposition, devenus des « usurpateurs d’images de leur président d’honneur, Dr Boni Yayi ». Après avoir contribué à faire arracher à l’ancien Chef de l’Etat, « son parti qu’il a construit, à la sueur de son front, » ces « usurpateurs, font feu de tout bois, pour accrocher le nom et l’image du Président Boni Yayi, à leur parti moribond ».Contre ce « holdup en préparation », les Démocrates tiennent à faire savoir à l’opinion publique nationale, que Yayi Boni, reste et demeure exclusivement, dans leur « patrimoine ».Il est leur Président d’honneur, et n’a qu’un seul parti : les Démocrates. Voilà qui est clair, et annonce peut-être quelques échauffourées judiciaires, entre partisans de Boni Yayi, dans les jours à venir. Apparemment, la commercialisation de l’image de Boni Yayi, ainsi que la nostalgie de sa gestion au sommet de l’Etat, figurent au menu principal, du programme de campagne des Démocrates. Ils ont donc tort, ces électeurs qui attendaient légitimement d’eux, un programme de législature cohérent et pertinent, pour susciter une adhésion massive des citoyens. Un programme qui informe, sur leurs intentions et leurs ambitions, une fois à l’hémicycle. Mais apparemment, on en est loin. D’ailleurs, la liste des candidats ‘’Démocrates’’, publiée suite aux nombreux rebondissements, n’est pas de celles qui annoncent une « Révolution ».Mais qu’à cela ne tienne. La recette Yayi, suffira seule pour le miracle. Même dans une élection de proximité comme celle-ci, avec ses particularités et ses exigences. Le tout, en faisant abstraction, des multiples et multiformes réalisations de la Rupture. Nos Démocrates se disent certainement, qu’avec ou sans hélicoptère de campagne, il suffira de se prosterner devant l’image, puis de prononcer trois fois le nom bénit de Thomas, devenu Grand apôtre de la paix, au service de ses partisans, pour que s’ouvrent les portes du paradis. Hosanna donc, au nouveau Gandhi de Tchaourou. On attend ses miracles, le 8 janvier de l’Epiphanie !

Tafè

1er décembre 2022 par