Dénis Assongba dote le marathon des handicapés d’un engin à 3 roues

Une moto neuf à trois roues a été remise, samedi 4 septembre 2021, à l’Ong Mikpon-migon dans le cadre d’un marathon qu’elle organise au profit des handicapés. Ce don est l’œuvre de Dénis Assongba, acteur culturel et promoteur du Festival Africa Vodoun.

Prévu pour le samedi 4 septembre dernier, le marathon des handicapés n’a pu se tenir en raison de la pandémie de la Covid-19. La compétition a été ajournée mais le premier prix, une moto Dream neuf à trois roues, a été remis à l’Ong Mikpon-migon, qui organise le marathon au profit des handicapés.

La moto a été offerte par Dénis Assongba, acteur culturel et promoteur du Festival Africa Vodoun.

A travers ce geste, le donateur montre son attachement au bien-être des personnes vulnérables.

Dénis Assongba a confié qu’il ne faisait qu’importer dans son pays ce qu’il a toujours fait à l’étranger. Des actions de ce genre ont été faites aux Etats-Unis en faveur des couches vulnérables de la société. C’est dans cet élan qu’il a jugé nécessaire de le faire au Bénin, sa terre natale. C’est un devoir de frère d’assister des compatriotes déshérités, a expliqué le donateur. Dénis Assongba dit être redevable envers ce pays qui l’a vu naître, où il a fait ses premiers pas, ce pays qui lui a tout donné

M. Assongba invite les Béninois à aller se faire vacciner contre la Covid-19 dans l’intérêt supérieur de la nation.

Le représentant des handicapés a remercié le généreux donateur et rassuré de l’organisation de l’événement sous peu.

Le président Dénis Atchadé Assongba était accompagné à la cérémonie, de son fils Akangbe Assongba et d’une expatriée Suzan Raza, qui fait beaucoup dans le social.

