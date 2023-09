Démission du SE de la mairie d’Abomey

Le secrétaire exécutif de la mairie d’Abomey, Serge M. Loukpé a rendu sa démission. C’est à travers une correspondance qu’il l’a notifié à la hiérarchie.

Serge M. Loukpé n’est plus le secrétaire exécutif de la mairie d’Abomey. Il a déposé sa démission. Le désormais ex secrétaire exécutif de la mairie aurait démissionné pour des raisons de « convenance personnelle ».

Le Potentiel renseigne que le torchon avait brûlé entre le secrétaire démissionnaire, et le maire Antoine Djèdou. L’autorité communale aurait signé des actes domaniaux en violation du code de l’administration territoriale. Une situation que le secrétaire exécutif a porté à la connaissance du préfet du département du Zou qui, d’après le journal, avait tenté de calmer la tension entre les deux responsables de la mairie.

Le cadre désigné pour assurer l’intérim de Serge M. Loukpé en attendant le tirage au sort d’un autre secrétaire exécutif n’est pas encore connu.

30 septembre 2023 par