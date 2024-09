Démarrage imminent des travaux sur un axe important à Abomey-Calavi

Les travaux d’aménagement de l’axe Pavée Parana-Carrefour Séminaire-Carrefour Aîtchédji-Carrefour Satellite -Carrefour Zoundja - Croisement suite voie Kérékou démarrent le lundi 09 septembre 2024.

La phase2 du projet asphaltage se poursuit à Abomey-Calavi, dans le département de l’Atlantique. Cette seconde phase prévoit l’aménagement de 44,39km de voiries et ouvrages d’assainissement ; la plantation d’environs 6000 arbres d’alignements plantés le long des rues aménagées ; et le pose d’environ 3000 lampadaires solaires garantie sur une période 10 ans.

Après le lancement officiel en mai dernier, et le démarrage des travaux sur plusieurs axes, l’axe 100-1 (Pavée Parana-Carrefour Séminaire-Carrefour Aîtchédji-Carrefour Satellite -Carrefour Zoundja - Croisement suite voie Kérékou y compris ses bretelles), du lot 10B1 démarre le lundi 09 septembre 2024.

Le coût prévisionnel de cette seconde phase du projet asphaltage dans la commune d’Abomey-Calavi est de 75 240 921 843 francs CFA TTC, entièrement financé par le Budget national. Le délai d’exécution des travaux est de 30 mois.

