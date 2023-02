Démarrage imminent des études environnementales et architecturales

Le gouvernement a autorisé en Conseil des ministres, mercredi 1er février 2023, la contractualisation avec divers cabinets et groupements d’entreprises spécialisés pour la réalisation des études d’impact environnemental et d’études architecturales dans le cadre de la construction et/ou la réhabilitation de lycées techniques agricoles, d’écoles des métiers, de lycées scientifiques et d’écoles normales supérieures.

Pour engager l’ensemble des études préalables aux travaux de réalisations physiques dans le cadre de la construction et/ou la réhabilitation de lycées techniques agricoles, d’écoles des métiers, de lycées scientifiques et d’écoles normales supérieures, le gouvernement a autorisé la contractualisation avec divers cabinets et groupements d’entreprises spécialisés.

Les ministres associés à la mise en œuvre ont été instruits pour assurer la bonne exécution des études d’impact environnemental et des études architecturales.

« Les études d’impact environnemental et social concernent 33 ouvrages auxquels sont associés 27 plans d’actions de réinstallation. S’agissant des études architecturales et techniques, elles intègrent le suivi de la conformité architecturale dans le cadre du programme de construction de 30 lycées techniques agricoles et 7 écoles de métiers ainsi que d’un autre projet relatif à la construction de 6 lycées scientifiques et de 2 écoles normales supérieures », a indiqué le Conseil des ministres du mercredi 1er février 2023.

