Démarrage des travaux de réhabilitation du lycée agricole d’INA

Les travaux de construction et de réhabilitation du lycée technique agricole d’INA de Bembèrèkè, département du Borgou vont bientôt démarrer. Le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle, Kouaro Yves CHABI et le directeur général de l’Agence pour la construction des infrastructures du secteur de l’éducation (ACISE), Adam PINTO ont procédé à la remise de site de en fin de semaine.

Le projet de construction du lycée technique agricole d’INA dans sa phase opérationnelle. Le groupement CGPS-SA/SOTON ET FILS, en charge des travaux a reçu le site en fin de semaine. Le montant hors taxes des travaux prévus pour durer environ 15 mois, est estimé à 1 milliard 177 millions FCFA, hors équipements. Il est entièrement financé par l’Agence française de développement.

Les travaux de construction et la réhabilitation du lycée technique d’INA s’inscrit dans le cadre du Projet de Développement de l’Enseignement Technique, de la formation et de l’insertion professionnelle (DEFI-Pro). L’objectif poursuivi est d’offrir aussi bien aux apprenants qu’à l’administration du lycée, un bon cadre de travail.

La formation agricole et rurale constitue un levier stratégique pour accompagner les grandes transitions pour préserver les quatre biens communs à savoir : la terre, le lien social, la paix et la prospérité économique, a fait savoir Alexandra CHAUVEAU, représentante de l’AFD. L’agence qu’elle représente s’engage à financer 12 des 30 lycées techniques visés par la Stratégie Nationale de l’Enseignement et la Formation Techniques et Professionnels (EFTP). Profitant de l’occasion, Alexandra CHAUVEAU a annoncé qu’un deuxième financement dénommé PROFA 2 d’un montant de 20 milliards de FCFA a été validé le mercredi 14 décembre 2022 par le Conseil d’administration de l’AFD au profit du Bénin. L’Agence, informe-t-elle, participera ainsi à la construction et à la réhabilitation de plusieurs lycées techniques agricoles dans le Nord du pays dont ceux de Malanville, de Banikoara et poursuivra la rénovation du Lycée Technique Agricole d’INA.

Fier de procéder à la remise officielle du site, le ministre des enseignements secondaire, technique et de la formation professionnelle a salué la qualité du partenariat entre le gouvernement béninois et l’AFD à travers la mise en œuvre du projet DEFI-Pro. Ce projet selon Kouaro Yves CHABI s’inscrit pleinement dans les orientations du développement des infrastructures du Programme d’action du gouvernement (PAG) pour promouvoir la consolidation de la bonne gouvernance et la promotion d’une éducation de qualité dans le secteur de l’EFTP.

17 décembre 2022 par ,