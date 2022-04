Démarrage des entretiens pour les emplois à la GDIZ

Les jours et heures de passage pour les entretiens dans le cadre de la sélection des mille (1000) premiers jeunes à recruter pour le projet de la Zone Economique de Glo-Djigbé (GDIZ) sont programmés.

Les candidats présélectionnés dans le cadre du recrutement des mille (1000) premiers emplois dans de la Zone Economique de Glo-Djigbé (GDIZ) sont invités à consulter la programmation des jours et heures de passage pour les entretiens. La programmation ainsi que la liste de tous les présélectionnés sont affichées dans l’enceinte de la mairie d’Abomey-Calavi et dans les neufs (09) arrondissements de ladite commune, informe le maire de la commune d’Abomey-Calavi dans un communiqué en date du 12 avril 2022. Angelo Ahouandjinou « exhorte chaque candidat à se rapprocher de ces lieux cités afin de prendre connaissance des informations le concernant ».

Au total, 5717 jeunes sont présélectionnés sur toute l’étendue du territoire national dans le cadre de la sélection des mille (1000) premiers emplois offerts dans le secteur textile.

M. M.

12 avril 2022 par