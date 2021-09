Déjà 9 agents dont un prestataire en prison

9 agents dont un prestataire de l’Office de Radio et Télévision du Bénin (ORTB) sont déposés en prison dans le dossier de malversations financières portant sur près de 260 millions FCFA.

Cette décision fait suite à la perquisition effectuée, samedi 28 août dernier, aux domiciles des inculpés. Le principal suspect, l’ex chef service finance et comptabilité de la direction régionale Ortb/antenne de Parakou, Gildacio Lidvin Quenum, a révélé les montants perçus par chaque personne impliquée. L’audience est fixée au 18 octobre 2021.

Une perquisition a été effectuée, samedi 28 août dernier, aux domiciles respectifs des agents de l’Office de Radio et Télévision du Bénin (ORTB) impliqués dans le scandale financier portant sur près de 260 millions FCFA. Des documents compromettants dont des bordereaux de dépôts d’importantes sommes d’argent sur plusieurs comptes bancaires ont été saisis. Les enquêteurs ont découvert le mode opératoire des mis en cause. Il s’agit de l’usage de signatures subtiles de chèques à blanc, de fausses factures de prestations non effectuées (réparation de véhicules administratifs, achat de matériels et fourniture bureautiques), recours à des sociétés écrans, approvisionnements de comptes parallèles, etc.

Cette découverte faite par les enquêteurs vient corroborer les aveux du principal suspect dans le dossier, l’ex chef service finance et comptabilité de la direction régionale Ortb/antenne de Parakou, Gildacio Lidvin Quenum. Selon ses aveux, environ 200 millions FCFA de remise de chèques a été effectuée entre 2017-2019. Sur les 200 millions, le sieur Vivien Codjia aurait bénéficié d’un montant d’environ 45 millions francs CFA ; le sieur Dieudonné Pessé, chef matériel de l’Ortb Parakou aurait bénéficié sur odre de Vivien Hyacinthe Codjia, d’un montant d’environ 5 millions FCFA ; la directrice régionale Ortb-Parakou, Loukyatou Dangou épouse Zato aurait bénéficié d’un montant d’environ 12 millions FCFA ; le sieur Kossi Amagbè Atinkpahoun aurait bénéficié de 21.700.000 FCFA ; le sieur Réjouis Choupa aurait bénéficié d’un montant d’environ 18 millions FCFA ; le sieur Gildacio Lidvin Quenum avoue lui-même avoir empoché un montant d’environ 25 millions FCFA ; le sieur Dah Dangbènon Abel, chef division opération bancaire aurait bénéficié d’un montant d’environ 2.700.000 FCFA ; le sieur Saka Quenum, chef division liquidation et fiscalité aurait reçu un versement de 500 mille FCFA, a rapporté Le Potentiel.

Entre juillet 2017 et juillet 2019, le sieur Vivien Codjia aurait bénéficié au total de 96.500.000 FCFA. Le même aurait bénéficié de 12 millions FCFA sur un dépôt d’espèce de 20 millions effectué sur le compte de l’Ortb Parakou dans le cadre des élections législatives de 2019.

De sources proches du dossier, le sieur Kossi Amagbè Atinkpahoun a effectivement reversé le montant de 21.700.000FCFA perçu dans les fonds détournés.

Au total 9 agents de l’ORTB dont un prestataire ont été déposés en prison. 6 personnes sont déposées à la prison civile d’Apkro-Missérété, 1 à la prison civile de Cotonou, un à la prison civile de Porto Novo et 1 à la prison civile de Calavi.

Fréjus Choukpa, Dangou Zato Loukyatou, le sieur Saka Quenum, le sieur Elpidio Hounnou (un prestataire), Dieudonné Pessé, Dah Dangbènon Abel, Kossi Amagbè Atinkpahoun sont également placés sous mandat de dépôt pour « détournement de deniers publics ».

Les sieurs Quenum Gildacio Lidvin et Vivien Codjia Hyacinthe sont placés sous mandat de dépôt pour « association de malfaiteurs, abus de fonction et blanchiment de capitaux »

1er septembre 2021