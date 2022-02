Décès du directeur des bourses et aides universitaires

Deuil au Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESRS).

Rufin Lié Akiyo, directeur des bourses et aides universitaires a rendu l’âme ce dimanche 06 février 2022. Le décès est survenu au Centre national hospitalier et universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-Hkm) dès suite d’une courte maladie. Rufin Lié Akiyo, âgé de 50 ans, est un natif de la commune de Savè. Il a été enseignant-chercheur au département de sociologie et anthropologie de la Faculté des Lettres, arts et sciences à l’Université de Parakou et Maître-assistant des Universités CAMES.

