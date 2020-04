De nouvelles nominations à la Police Républicaine

Le directeur général de la Police républicaine, Soumaïla Yaya a procédé à la nomination le 31 mars dernier, de plusieurs officiers de police à la tête de diverses directions et services techniques.

Au niveau de la direction de la sécurité publique, les commissaires divisionnaires Ahouéya S. V. Rodrigue et Bonou Lucien, ont été nommés respectivement chef service opérations sécurité publique et chef service sociétés privée de sécurité et débit de boissons.

Le commissaire principale de police, Koumbo Segbegnon Delphin, est nommé chef service armes, munitions, explosifs et matières dangereuses.

A la direction planification et statistiques, le commissaire divisionnaire de police Ahitchémé Kokou Aurélien Jean-Marie occupe le poste de chef service suivi-évaluation tandis que le commissaire principal de police, Noukoussi Chabi Théodore siège désormais dans le fauteuil de chef service statistiques.

Le commissaire divisionnaire de police Houndé Sedou est nommé directeur départemental de la Police républicaine dans le Borgou.

Dans le Littoral, c’est son collègue Gaffan Narcisse Yaovi qui occupe ce poste.

Enfin, le capitaine de police Zinsou Aron est nommé au poste d’assistant secrétaire général de la Police républicaine.

Outre ces différentes nominations, plusieurs autres officiers ont été nommés dans les commissariats d’arrondissement.

F. A. A.

3 avril 2020 par