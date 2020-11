De nouveaux magistrats prêtent serment

En vue de renforcer les effectifs des Cours et Tribunaux, et faciliter un traitement en célérité des dossiers, 76 nouveaux magistrats ont prêté serment la semaine écoulée au cours d’une cérémonie qui s’est déroulé simultanément dans les tribunaux de Cotonou, d’Abomey et de Parakou.

A l’occasion de la cérémonie de prestation de serment, le Bâtonnier de l’Ordre des avocats, Prosper Ahounou, a rappelé aux nouveaux magistrats leurs obligations. « La charge qui vous incombera, sera lourde puisque vous prendrez des décisions au nom du peuple béninois en votre âme et conscience, conformément au droit en toute indépendance et impartialité », a-t-il précisé soulignant que le métier de magistrats est « dangereux et délicat ».

Prosper Ahounou a invité les nouveaux magistrats à « ne jamais perdre de vue la déontologie » qui va gouverner leurs pas ; à savoir, ne jamais chercher « à plaire ni à déplaire ».

La cérémonie de prestation de serment des nouveaux magistrats s’est déroulée en présence des membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM).

F. A. A.

