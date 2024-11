De nouveaux dispositifs de contrôle pour 5 prisons

La sécurité sera renforcée dans cinq (5) établissements pénitentiaires du Bénin à travers l’installation des dispositifs de contrôle modernes.

Cinq (5) établissements pénitentiaires à savoir Savalou, Kandi, Natitingou, Abomey et Ouidah vont accueillir des dispositifs de contrôle modernes. Il s’agit des scanners de bagages à rayons X et de portiques de sécurité. Ces équipements permettront à l’Agence pénitentiaire du Bénin d’accroître la surveillance et de prévenir les incidents dans ces établissements. Ils permettront également d’améliorer la gestion des accès et de limiter les échanges non autorisés d’objets ou de substances illicites.

Le projet d’installation de ces équipements de contrôle est évalué près de 95 milliards de FCFA. Ces fonds sont issus budget national, exercice 2024. C’est l’entreprise Biova Techn Innovation qui va s’occuper de la fourniture et de l’installation des équipements dans les établissements pénitentiaires.

A.A.A

12 novembre 2024 par ,